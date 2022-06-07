Ukrayna: Üçüncü ülkeler Karadeniz’de devriye atmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de tahıl nakliyesi için üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi gerektiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden biri olan gıda krizi dünyanın gündeminde.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetinin küresel bir gıda krizini önlemek adına Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösterdiğini ifade ederek BM ve ortaklarla birlikte tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturma olasılığı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık “Mykolayiv'deki bir tahıl terminaline son füze saldırısı göz önüne alındığında, Rusya'nın böyle bir koridoru Odessa ve güney Ukrayna'ya saldırmak için kullanma planlarını göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullandı.

"Üçüncü ülkeler devriye atmalı"

Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu nedenle, nakliyeyi yeniden kurmak için etkili güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır. Bu tür garantiler, kıyıları denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanarak ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi için dahil edilerek sağlanmalıdır.”

"Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz"

DHA'nın haberine göre Türkiye'nin Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırma çabalarını takdir ettiklerini belirten Ukrayna Dışişleri açıklamasında “Aynı zamanda şu anda Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında bu konuda herhangi bir anlaşma bulunmadığını da belirtmek gerekir. Kararların ilgili tüm tarafların katılımıyla alınması gerektiğini vurguluyoruz. Ukrayna'nın çıkarlarını dikkate almayan her türlü anlaşmayı reddedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın dünya pazarına kamyon, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahıl tedarik etmeye başladığı vurgulandı.