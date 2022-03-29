Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere süreci

28 Şubat'tan itibaren Ukrayna ve Rusya arasında devam edilen ve Türkiye'nin de ikinci kez ev sahipliği yaptığı müzakerelerin sonunda iki taraftan da yapıcı açıklamalar geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Asker-sivil toplam binlerce kişi hayatını kaybederken daha fazlası yaralandı, milyonlarca insan mülteci konumuna düştü.

Sahada çatışmalar sürerken diplomasi kanalları ile yürütülen uluslararası görüşmeler sayesinde taraflar 28 Şubat'ta masaya oturdu.

Taraflar ilk kez Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi ve toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Rus heyetine, Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Devlet Baskanlığı Ofisi Balkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık etti.

Bu ilk görüşmede ikinci tur müzakereler konusunda anlaşıldı.

İKİNCİ TOPLANTI

İkinci toplantı, Belarus'un Polonya ve Ukrayna sınırındaki Brest sehrinde yapıldı.

Bu toplantıda, Ukrayna'daki sivillerin çatışmasız bölgelere geçişi için geçici ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı.

Bu toplantının ardından yüz yüze yapılan toplantılara ara verilerek çevirim içi görüşmelerde konular üzerinde anlaşma sağlanması için çalışmalara devam edildi.

İNSANİ KORİDOR UZLAŞMASI

Bu görüşmeler çerçevesinde 7 Mart'ta insani yardım koridorları konusunda anlaşmaya vardı.

Bundan sonraki en önemli görüşme Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞINAN BAKANLAR BULUŞMASI

Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran görüşme, Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapıldı.

10 Mart'ta yapılan bu görüşme, taraflar arasındaki en yüksek seviyedeki görüşme oldu.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

Tekrar yüz yüze görüşmelere ara verilirken 12 Mart itibarıyla tarafların çevrim içi görüşmeye devam ettikleri açıklandı.

Daha sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerin her gün çevirim içi formatta devam edildiğini ve konular üzerinde adım adım ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ EV SAHİPLİĞİ

Son görüşme ise bugün Türkiye'nin ikinci ev sahipliğinde İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

28 Mart'ta İstanbul'a gelen heyetler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek müzakerelerine devam etti.

4 saatlik görüşmenin ardından iki taraftan da yapıcı açıklamalar gelirken Rusya, diyaloğun sürdürülmesi için Kiev ve Çirnigiv çevrelerinde operasyonlarını azaltma kararı aldığını açıkladı.