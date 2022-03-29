Ukrayna ve Rusya barış için Türkiye'de

Ukrayna ve Rusya barış için Türkiye'de

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri bugün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesi ile başlayan savaşta bir ay geride kaldı.

Yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğü savaşta Ukrayna şehirleri adeta yerle bir oldu.

Birçok noktada savaşlar devam ederken iki taraf arasında ateşkes ve barış için müzakereler başladı.

Belarus-Ukrayna sınırındaki ilk görüşmelerin ardından çevrim içi bir dizi müzakere görüşmesi daha yapıldı.

ANTALYA'DA BAKAN DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

İki ülke arasındanki en yüksek seviyede görüşme ise Türkiye'nin öncülüğünde Antalya'da gerçekleşti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldi.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Dünya çapında büyük ses getiren bu görüşmeyle Türkiye'nin barış ve diplomasi çabası takdir topladı.

Türkiye, bugün yine barış için ev sahipliği yapacak.

Müzakereler için dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Rus ve Ukraynalı heyetler bugün saat 10.30'da bir araya gelecek.

HEYETLERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buluşmadan önce taraflarla ayrı ayrı görüşecek.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.