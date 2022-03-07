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    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 14:40
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12'nci güne girilirken çatışmalar sürmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'da vazgeçmeyiz." demişti.

    TÜRKİYE SAVAŞTA DEVREYE GİRDİ: RUS VE UKRAYNALI MEVKİDAŞLAR GÖRÜŞECEK

    Türkiye'nin iki ülke arasındaki uzlaşmacı tavrı meyvesini verdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov işe Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın bir araya geleceğini duyurdu.

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek

    3'LÜ ZİRVE ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA

    Çavuşoğlu, yapılacak görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı.

    Çavuşoğlu kendisinin de katılımıyla birlikte 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü bir zirve yapılacağını açıkladı.

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya da görüşecek #1

    "İKİ TARAFI BULUŞTURMAK İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERDİK"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Lavrov-Kuleba Antalya'da görüşecek. 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta toplantı yapacağız."

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya da görüşecek #2

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya da görüşecek #3


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