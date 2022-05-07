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    Ukrayna, Yılan Adası'ndaki Rus gemisini SİHA ile vurdu

    Ukrayna, Yılan Adası'ndaki Rus gemisini SİHA ile vurdu

    Yılan Adası'na demir atan Rus gemisini hedef alan Ukrayna ordusu, silahlı insansız hava aracı ile gemiyi yerle bir etti.
    • 07.05.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 18:05
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    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat ile başlayan savaş haftalardır sürüyor.

    Devam eden savaş, iki ülke arasındaki gerginlikleri günden güne artırıyor.

    Rus birliklere karşı Bayraktar TB2 SİHA'lar ile mücadele eden Ukrayna ordusu, SİHA ile yeni bir Rus hedefini daha vurdu.

    Rus gemisini vurdular

    Yılan Adası'na demir atan bir Rus gemisi, Ukrayna ordusu tarafından yerle bir edildi.

    Ukrayna, Yılan Adası'ndaki Rus gemisini SİHA ile vurdu VİDEO

    Ruz füzelerinin bulunduğu bina yerle bir edildi

    Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde geminin ardından Rus füzelerinin bulunduğu bir binanın vurulma anı da yer aldı.

    Ukrayna, Yılan Adası ndaki Rus gemisini SİHA ile vurdu #1

    Ukrayna, Yılan Adası ndaki Rus gemisini SİHA ile vurdu #2


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