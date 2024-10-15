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DHA

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.

Savaş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky "barışa" dair konuşuyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için bir "Zafer Planı" hazırladıklarını belirtti.

"PLANI BU HAFTA SUNACAĞIZ"

Zelensky, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız." ifadesini kullandı.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelensky, planı Ukrayna halkına da tanıtacaklarını kaydederek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.