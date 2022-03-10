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Ukrayna'da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu

Ukrayna'da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu

Rus birliklerinin hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ile imha eden Ukraynalı askerler, o anları paylaştı.