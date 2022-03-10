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    Ukrayna'da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu

    Rus birliklerinin hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ile imha eden Ukraynalı askerler, o anları paylaştı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 16:28
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    Ukrayna'da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 15'inci gününde de çatışmalar devam ediyor.

    Ülkenin doğu kesiminde Rus birlikleri konuşlanırken, Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor.

    Bu süreçte Bayraktar TB2'ler ile Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdüren Ukrayna'nın askeri kuvvetleri, o anlara ait bir görüntü de yayınladı.

    HEDEFİ VURUNCA BAYRAKTAR DİYE SEVİNDİ

    Ukrayna ordusu, Rus BUK Hava Savunma Sistemi'nin vurulma anını paylaştı. Yayınlanan videonun sonunda askerler sevinç çığlıkları atarken bir askerin sevinçle "Bayraktar" dediği anlar da kaydedildi.

    Ukrayna da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu #1

    Ukrayna da Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemi vurdu #2


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