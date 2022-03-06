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    Ukrayna'da çatışmaların arasından kaçmaya çalışan siviller

    Ukrayna'da çatışmaların arasından kaçmaya çalışan siviller

    Irpin şehrinden sivillerin tahliyesi çatışmalar altında devam ediyor. O anlarda yaşananlar objektiflere yansıdı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 15:32
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    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın birçok şehrinde sivil tahliyeler sürüyor.

    O şehirlerden biri de Irpin.

    Şehirde sivil tahliyeler çatışmaların gölgesinde devam ederken Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor.

    ÇATIŞMANIN GÖLGESİNDE SİVİL TAHLİYE

    Büyük bir dramın yaşandığı çatışma bölgesinde köprü etrafında tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydana geldi.

    Saldırı anı tahliyeleri takip eden AA ekibi tarafından görüntülendi.

    O anlarda yaşananlar objektiflere tarihi kareler verdi.

    Çatışmaların arasında tahliye edilen Ukraynalıların kareleri FOTO GALERİ

    Ukrayna da çatışmaların arasından kaçmaya çalışan siviller #1


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