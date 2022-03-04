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Ukrayna’da direniş: Hendekler kazılıyor, barikatlar kuruluyor

Ukrayna’da direniş: Hendekler kazılıyor, barikatlar kuruluyor

Savaşın hüküm sürdüğü Ukrayna’da hem askerler hem de halk, Rus ordusuna karşı hazırlık yapıyor. Barikatların kurulduğu, hendeklerin kazıldığı ülkede, şehirlerin güvenliği için mücadele veriliyor.