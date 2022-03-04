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- Ukrayna’da direniş: Hendekler kazılıyor, barikatlar kuruluyor
Ukrayna’da direniş: Hendekler kazılıyor, barikatlar kuruluyor
Savaşın hüküm sürdüğü Ukrayna’da hem askerler hem de halk, Rus ordusuna karşı hazırlık yapıyor. Barikatların kurulduğu, hendeklerin kazıldığı ülkede, şehirlerin güvenliği için mücadele veriliyor.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 15:00
Dünyanın gözü, Rusya’nın işgal etmek için savaş açtığı Ukrayna’da…
Savaş, 9’uncu gününde ve Rus güçleri saldırılarını sürdürüyor.
RUS ASKERLERİNE KARŞI DİRENİŞ
1,5 milyonu aşkın Ukraynalı komşu ülkelere kaçarken, kalıp direnenler de hazırlıklarını yapıyor.
Başkent Kiev başta olmak üzere Rus askerlerinin girebilecekleri tüm noktalarda hareketlilik var.
HENDEKLER KAZILIYOR
Ukrayna güçleri, hatta eli silah tutan hemen hemen herkes barikatlar kuruyor, hendekler kazıyor.
Demir bariyerlerin yapıldığı geçiş noktalarında askerlerin güçlü durabilmesi için yemekler bile yapılıyor.
SİVİLLERİN KORUMA KALKANI
Özellikle siviller, demirden yaptıkları koruma kalkanları ile şehrin güvenliğini attırmaya çalışıyor.
Direnişçiler en çok Rus ordusunun zırhlı araçları için demirden tuzaklar hazırlıyor.