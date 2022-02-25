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    Ukrayna'da düşen roket patlamadan yere saplandı

    Ukrayna topraklarında savaş devam ederken, Harkov şehrinden paylaşılan fotoğrafta patlamadan yere saplanan bir roketin görüntüsü yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:32
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    Ukrayna'da düşen roket patlamadan yere saplandı

    Rusya'nın Ukrayna'ya dün sabah saatlerinde girmesiyle savaş resmen başladı.

    Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor.

    PATLAMADAN YERE SAPLANDI

    Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roketin görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

    HALK, METRO DURAKLARI VE SIĞINAKLARDA

    Öte yandan şehirde bulunan yerel halk endişe ve korku içerisinde metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı.

    Ukrayna da düşen roket patlamadan yere saplandı #1

    Ukrayna da düşen roket patlamadan yere saplandı #2


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