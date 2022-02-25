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Ukrayna'da düşen roket patlamadan yere saplandı
Ukrayna topraklarında savaş devam ederken, Harkov şehrinden paylaşılan fotoğrafta patlamadan yere saplanan bir roketin görüntüsü yer alıyor.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 13:32
Rusya'nın Ukrayna'ya dün sabah saatlerinde girmesiyle savaş resmen başladı.
Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından bölgeden saldırıların boyutunu gözler önüne seren dehşet verici kareler geliyor.
PATLAMADAN YERE SAPLANDI
Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkov’da patlamadan yere saplanan roketin görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
HALK, METRO DURAKLARI VE SIĞINAKLARDA
Öte yandan şehirde bulunan yerel halk endişe ve korku içerisinde metro duraklarına ve sığınaklara kaçtı.