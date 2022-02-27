Ukrayna’da kaç sivil öldü? İşte bilanço...

Rusya'nın saldırıları sonrasında Ukrayna'da 4 günde hayatını kaybeden sivil sayısı belli oldu. Peki Ukrayna'da kaç sivil öldü? İşte son bilanço...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 4. gününde de aralıksız devam ediyor.

Ukrayna halkı ise silah seslerinin bir an önce dinmesini bekliyor.

Birleşmiş Milletler’den (BM) ülkedeki sivil bilançosuna ilişkin açıklama geldi.

Buna göre 4 günde Ukrayna'da hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısı belli oldu. Peki Ukrayna'da kaç sivil hayatını kaybetti? İşte ölü ve yaralı sayısı...

UKRAYNA'DA KAÇ SİVİL ÖLDÜ?

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, 3 günde Rusya'nın saldırılarında birçok Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lyaşko, "Resmi bilgilere göre maalesef 'işgalcilerin' saldırıları sonrasında 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33'ü çocuk olan 1115 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği ve 240 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

ESİR ALINAN UKRAYNA ASKERİNİN SAYISI

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.