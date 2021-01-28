Ukrayna'da Lenin heykeli kalmadı

Rusya ile bağlarını koparan Ukrayna'da son kalan Lenin heykeli de geçtiğimiz gün yıkıldı.

Ukrayna’da, komünist Sovyet izleri silinmeye devam ediyor...

2015’ten bu yana ülkede, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan “komünist ve nazi rejimlerini kınama” yasası uygulanıyor. Yasa, Sovyet Birliği liderlerinin adlarını taşıyan şehir, kasaba, köy, cadde ve sokakların adlarının değiştirilmesini öngörüyor.

Ukrayna’da, Rus komünist lider Vladimir Lenin’in açık alanda yer alan tek bir heykeli kalmadı.

SON LENİN...

Ülkenin güneybatısındaki Odessa bölgesinde kalan son Lenin heykelinin yıkıldığı belirtildi.

Ukraynalı sivil toplum örgütü Svitanok’un Başkanı Vadim Pozdnyakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “(İşgal altındaki ve fabrika ile sanatoryumlar gibi kapalı bölgeler dışında) Ukrayna topraklarındaki son Lenin heykeli devrildi! Heykel, Odessa Bölgesi’nin İsmail ilçesindeki Stari Troyani köyünde duruyordu” diye yazdı.