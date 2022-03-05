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    Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor

    Rusya'nın başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan onlarca Hintli öğrenci, devletine çağrı yaptı. Hindistan, vatandaşlarını alabilmek için ateşekes istedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:33
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    Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor

    Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle başlayan savaş devam ediyor.

    Bölgede çıkan savaş nedeniyle ülkeler, kendi vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye ediyor.

    Türkiye'nin binlerce vatandaşını tahliye ettiği Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle Hindistan, öğrencilerini kurtaramadı.

    Bir araya gelen onlarca öğrenci, umudunu kaybetmiş bir şekilde ülkelerinden tahliye edilmelerini istedi.

    HİNDİSTAN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

    Hindistan, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliye edilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

    Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor VİDEO

    ÇATIŞMALAR TAHLİYELERİ ENGELLİYOR

    News 18'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaklaşık 700, Harkiv kentinde de 300 Hint öğrenci olduğunu, çatışmalar nedeniyle tahliyelerin engellendiğini belirtti.

    Bagchi, savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliyesi için ateşkes çağrısı yaptı.

    Ukrayna da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor #1

    BİR ÖĞRENCİLERİ ÖLDÜ

    Öğrencileri sevk etmek için güvenli bir güzergah oluşturulmasını isteyen Bagchi, tüm seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı.

    Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin 1 Mart'ta Harkiv kentinde hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri bölgesinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtilmişti.

    Ukrayna da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor #2


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