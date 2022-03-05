Rusya'nın başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan onlarca Hintli öğrenci, devletine çağrı yaptı. Hindistan, vatandaşlarını alabilmek için ateşekes istedi.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle başlayan savaş devam ediyor.

Bölgede çıkan savaş nedeniyle ülkeler, kendi vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye ediyor.

Türkiye'nin binlerce vatandaşını tahliye ettiği Ukrayna'daki savaş ortamı nedeniyle Hindistan, öğrencilerini kurtaramadı.

Bir araya gelen onlarca öğrenci, umudunu kaybetmiş bir şekilde ülkelerinden tahliye edilmelerini istedi.

HİNDİSTAN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Hindistan, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliye edilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrenciler, tahliye edilmek istiyor VİDEO



ÇATIŞMALAR TAHLİYELERİ ENGELLİYOR

News 18'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaklaşık 700, Harkiv kentinde de 300 Hint öğrenci olduğunu, çatışmalar nedeniyle tahliyelerin engellendiğini belirtti.

Bagchi, savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliyesi için ateşkes çağrısı yaptı.

BİR ÖĞRENCİLERİ ÖLDÜ

Öğrencileri sevk etmek için güvenli bir güzergah oluşturulmasını isteyen Bagchi, tüm seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin 1 Mart'ta Harkiv kentinde hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri bölgesinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtilmişti.