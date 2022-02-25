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    Ukrayna'da mahsur kalan Türkler tahliye bekliyor

    İş için Harkov'daki otelde bulunan Türk turizmciler ve öğrenciler "Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok, sadece tahliye bekliyoruz" dedi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 17:36
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    Ukrayna'da mahsur kalan Türkler tahliye bekliyor

    Rusya'nın dün sabaha karşı başlattığı askeri müdahale sonrası Ukrayna'da iş görüşmesi için ülkede bulunan Bodrumlu turizmciler mahsur kaldı.

    Harkov'da bir otelde mahsur kalan Bodrumlu 1 acente yetkilisi ve 5 otelci, yardım çağrısında bulundu. Turizmcilerle birlikte Türk öğrencilerin de otelde olduğu öğrenildi.

    SIĞINAĞA ALINDILAR

    Harkov’a 30-40 kilometre yakın bir bölgede askeri bölgeye yapılan saldırıda bombaların patladığını ve seslerin otele kadar geldiğini dile getiren turizmciler, otel yetkililerinin kendilerini sığınağa götürdüğünü anlattı. Yarım saat sığınakta kalan Bodrumlu turizmciler ile beraberindekiler, tehlikenin geçmesi üzerine yeniden otelin lobisine çıkarıldı.

    Ukrayna da mahsur kalan Türkler tahliye bekliyor #1

    "BURAYA 30 KİLOMETRE YAKINDAKİ ASKERİ NOKTAYI VURMUŞLAR"

    İş insanı Adnan Maviyıldırım yaptığı açıklamada, “Biz hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Kiev Türkiye Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. Yer tespiti istediler, verdik. Güvenli bir şekilde tahliye edileceğimiz söylendi. Şimdi tahliye için bekliyoruz. Burada güvendeyiz. Sabah buraya 30-40 kilometre yakındaki askeri noktayı vurmuşlar. Sesler buraya kadar gelmişti. Bizi sığınağa indirdiler ama tehlike geçince tekrar lobiye çıktık.

    "SIKINTIMIZ YOK, TAHLİYE BEKLİYORUZ"

    Bizimle birlikte burada Türk öğrenciler de var. Burası 5 yıldızlı bir otel, bize gayet iyi bakılıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok, sadece tahliye bekliyoruz." dedi.

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