Rusya'nın Ukrayna'ya olan askeri harekatı 5'inci gününde de devam ederken, gıda sektöründeki tedarik zincirinin sekteye uğraması sonucu market raflarında yiyecek bulunamıyor.

Rusya’nın Ukrayna'ya olan askeri harekati 5’inci gününde de devam ediyor.

Ülkeden tahliyeler yapılırken, Ukrayna’da kalanlar için koşullar daha da zorlaşıyor.

UKRAYNA'DA YAŞAM MÜCADELESİ

Saldırılar, tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu.

Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan vatandaşlar boş raflarla karşılaşıyor.

Ukrayna'da market rafları boş kaldı VİDEO

