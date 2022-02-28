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    Ukrayna'da market rafları boş kaldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya olan askeri harekatı 5'inci gününde de devam ederken, gıda sektöründeki tedarik zincirinin sekteye uğraması sonucu market raflarında yiyecek bulunamıyor.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 12:22
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    Ukrayna'da market rafları boş kaldı

    Rusya’nın Ukrayna'ya olan askeri harekati 5’inci gününde de devam ediyor.

    Ülkeden tahliyeler yapılırken, Ukrayna’da kalanlar için koşullar daha da zorlaşıyor.

    UKRAYNA'DA YAŞAM MÜCADELESİ

    Saldırılar, tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu.

    Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor.

    MARKET RAFLARI BOŞALDI

    Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan vatandaşlar boş raflarla karşılaşıyor.

    Ukrayna'da market rafları boş kaldı VİDEO

    Ukrayna da market rafları boş kaldı #1

    Ukrayna da market rafları boş kaldı #2


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