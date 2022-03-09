Rusya'nın saldırısı altında olan Kiev'de mahsur kalan Türk öğrenci, sığınaktan kurtarılmak için basına ulaştı. Basın ekipleri, öğrenciyi Türk elçiliğine götürdü.

Ukrayna'ya başlatılan Rus saldırılarının 14'üncü gününde henüz bir karara varılamadı.

Kentlerinde bombardımanların devam ettiği Ukrayna'dan tahliye işlemleri de sürüyor.

Çok sayıda Türk'ün tahliye edildiği Ukrayna'da, kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

BASINA ULAŞIP KURTULDU

5 senedir Ukrayna'da bulunan İbrahim Oruk, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Kiev'den ayrılmak istese de başarılı olamadı.

Ailesi, öğrenciyle irtibat kuramayınca AA Genel Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Kiev'de görev yapan AA ekibi, verilen adrese giderek İbrahim Oruk'u alıp Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine götürdü.

Ukrayna'da muhabirler, sığınakta mahsur kalan öğrenciyi kurtardı ViDEO

HUSUSİ VAGON AYARLANDI

Oruk ve elçilik binasına ulaşan diğer Türk vatandaşlarının, Büyükelçiliğin hususi vagon ayarladığı trenle Kiev'den ayrılması bekleniyor.

Büyükelçilik yolunda AA muhabirine konuşan Oruk, "Savaş başladığında ilk gün evdeydim. Daha sonrasında siren sesleri çalmaya başladı ve bomba sesleri geldi. Sonrasında eski kaldığım yurdun altında sığınak olduğunu öğrendim. Oraya gittim. Daha sonrasında çıkmaya çalıştım, fakat imkanlar olmadı." dedi.

"TAKSİLER 300 DOLAR İSTEMEYE BAŞLADI"

Büyükelçiliğin tahliye tren ve otobüslerine dair mesajlarını gördüğünü anlatan Oruk, "Fakat taksi ve otobüsler çalışmıyordu. Çalışan taksiler de 100-200 TL'lik yere 300 dolar istemeye başladılar. O yüzden gidemedik. Şu anda sizler bizleri götürüyorsunuz. Bunun için minnettarım, teşekkür ederim." diye konuştu.

"ASKERLER TERS KELEPÇE YAPTI"

Daha önce bir kez tren garına gitmeye çalıştığını anlatan Oruk, "Gara giderken 2 arkadaşım da vardı benle beraber, bir de şoför. Bizi indirdiler, ondan sonra Ukraynalı olmasına rağmen şoförün kafasına vurdular. Şoförün kafasından zaten kan geliyordu. Ardından ben cebimden pasaportu çıkarmaya çalışınca beni ters kelepçe yaptılar. Ondan sonra evraklarımızı gösterdikten sonra bizi tekrar saldılar ve yurda dönmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

"5-10 SANİYE SONRA CAMLAR KIRILMAYA BAŞLADI"

Oruk, saldırıların şiddetine ilişkin, "2 Mart gecesi 2 tane üst üste bomba patladı. Yurdumuzda da etkisini hissettirdi. Önce bir ışık geldi, biz anlamadık, uzak olduğunu düşündük. Ancak 5-10 saniye sonra kapılar titremeye, camlar kırılmaya başladı. Ama biz sığınakta olduğumuz için bir şey hissetmedik. Daha sonrasında bomba seslerini duyduk." dedi.

2 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI, MÜLTECİ OLARAK ÜLKEDEN AYRILDI

BM rakamlarına göre, 24 Şubat'ta başlayan savaşta bugüne kadar Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor. BM Mülteci Ajansı da 2 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu söylemişti.