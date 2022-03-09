Euro
16.14
2.13%
Dolar
14.68
1.56%
Altın
948.34
-0.59%
Borsa
2037
1.25%
Bitcoin
612.819
8.38%
BTXN Coin
38.35
0.55%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Ukrayna'da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı

    Kültürel anıtlarını korumak isteyen Odesa halkı, kentin simge heykelini kum torbalarıyla kapladı. Halk, heykeli Rus saldırılarından korumaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı

    Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın birçok kentinde direniş başladı.

    Güvenlik güçleriyle birlikte halk da direnişe destek vermeye devam ediyor.

    Saldırı altındaki kentlerde siviller tarafından barikatlar oluşturulurken, Odesalıların kenti korumak için yaptıkları dikkat çekti.

    HEYKELLERİNİ KORUMAYA ALDILAR

    Ülkenin Karadeniz kıyısındaki en büyük liman kenti olan Odesa'da sivil halk, heykellerini Rusların saldırılarına karşı korumak için kum torbalarını kullandı.

    ŞEHRİN İLK BAŞKANINI KUM TORBASINA SARDILAR

    Kültürel anıtlarını korumak isteyen Odesalılar, şehrin ilk başkanı Duc de Richelieu'nun heykelini baştan aşağı kum torbasıyla sardı.

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #1

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #2

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #3

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #4

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #5

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #6

    Ukrayna da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı #7


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Polonya: Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD’ye vermeye hazırız
    Dünya

    Polonya: Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD’ye vermeye hazırız

    Rize'de minik Batuhan 9'uncu ameliyatını olacak
    3. Sayfa

    Rize'de minik Batuhan 9'uncu ameliyatını olacak

    Görüş Bildir