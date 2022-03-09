Ukrayna'da Odesalılar, kentin simge heykelini korumaya aldı

Kültürel anıtlarını korumak isteyen Odesa halkı, kentin simge heykelini kum torbalarıyla kapladı. Halk, heykeli Rus saldırılarından korumaya çalışıyor.

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın birçok kentinde direniş başladı.

Güvenlik güçleriyle birlikte halk da direnişe destek vermeye devam ediyor.

Saldırı altındaki kentlerde siviller tarafından barikatlar oluşturulurken, Odesalıların kenti korumak için yaptıkları dikkat çekti.

HEYKELLERİNİ KORUMAYA ALDILAR

Ülkenin Karadeniz kıyısındaki en büyük liman kenti olan Odesa'da sivil halk, heykellerini Rusların saldırılarına karşı korumak için kum torbalarını kullandı.

ŞEHRİN İLK BAŞKANINI KUM TORBASINA SARDILAR

Kültürel anıtlarını korumak isteyen Odesalılar, şehrin ilk başkanı Duc de Richelieu'nun heykelini baştan aşağı kum torbasıyla sardı.