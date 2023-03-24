Ukrayna'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce Müslüman savaşın gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazı için Ar Arma Camisi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl başlayan savaş sürüyor.

Savaş nedeniyle milyonlarca sivil yerinden olurken binlercesi de hayatını kaybetti.

Yaşanan savaştan hiç kuşku yok ki en çok etkilenen topluluklardan biri de Ukrayna'daki Müslümanlar oldu.

Ramazan ayının ilk cumasını savaşın gölgesinde kıldılar

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da yüzlerce Müslüman saldırıların gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için başkent Kiev'deki Ar Arma Camisi'ne akın etti.

Ukrayna'da 300'den fazla cami ve ibadethane ile Müslüman çocukların dini eğitim aldıkları okullar da bulunuyor.