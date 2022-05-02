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    Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı

    Ukrayna'daki Müslümanlar, savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya başladı. Camilerdeki bayram namazlarında askerler üniformalarıyla saf tuttu.
    • 02.05.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 14:24
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    Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı

    Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde karşıladı.

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkent Kiev'deki İslam Kültür Merkez Camisi'ne akın etti.

    Bayram namazını kılan cemaat, namaz sonrası birbiriyle bayramlaştı.

    Ukrayna Müslümanları Kongresi Başkanı Seyran Arifov, burada bayramın faziletine ilişkin vaaz verdi.

    Ukrayna da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı #1

    "Bu savaş, Ukrayna’daki Müslümanları da ilgilendiriyor"

    Arifov, namaz sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın devam ettiğine dikkati çekerek, "Müslümanların birçoğu, saldırılar nedeniyle kendi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazıları Ukrayna'nın diğer bölgelerine bazıları ise yurt dışına gitti. Tüm Müslümanların kendi evlerine dönmesini, Ukrayna'da barış ve güvenliğin sağlanmasını diliyorum." dedi.

    Tüm Müslümanların, bu süreçte birbirine destek çıkması gerektiğini vurgulayan Arifov, "Bu savaş, Ukrayna'daki Müslümanları da ilgilendiriyor ve kimsenin tarafsız kalmaması gerekiyor. Müslümanlar, Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve durumunu iyileştirmek için elinden geleni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı #2

    "Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz"

    Ukrayna'daki İzmail Devlet Üniversitesi Profesörü Seyfullah Raşidov, tüm Müslümanlara barış ve esenlik dileyerek "Allah herkesin oruç ve dualarını kabul etsin ve kötülüklerden korusun. Herkesin bayramı kutlu olsun." dedi.

    Filistin kökenli Ukrayna vatandaşı Ali Asadi, oruç tuttuklarını ve bayrama sevindiklerini dile getirerek, "Ukrayna'da savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz çünkü kimse durumdan hoşnut değil." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı #3

    Ukrayna da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı #4

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    Ukrayna da savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı #6


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