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    Ukrayna'da yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor

    Rus saldırısını fırsat bilen yağmacı ve hırsızları yakalayan halk, bombalanan şehir meydanlarındaki direklere bağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 22:15
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    Ukrayna'da yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor

    Rusya, Ukrayna'yı bombalamaya devam ederken birçok noktadan ülkeyi ele geçirmek için harekatını da sürdürüyor.

    8. gündür devam eden sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da kadın ve çocukların ülkeden çıkışı devam ediyor.

    UKRAYNALILAR YAĞMACILARI ŞEHİR MEYDANLARINA BAĞLIYOR

    Tüm bu yaşananlar nedeniyle ülkede yaşanan kaos ortamını fırsat bilen hırsız ve yağmacılar da boş durmuyor.

    Şehirlerde terk edilmiş ev ve dükkanları yağmalayan hırsızlara halk da farklı bir ceza yöntemi uyguluyor.

    Yağmacı ve hırsızları yakalayan halk, bombalanan şehirlerin meydanlarındaki direklere bağlıyor.

    Ukrayna da yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor #1

    Ukrayna da yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor #2

    Ukrayna da yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor #3


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