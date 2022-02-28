Devam eden savaş esnasında Ukraynalı askerler tarafından yakalanan, teslim olan Rus askerleri, 'tatbikat var' denildiği için Ukrayna'ya girdiklerini ve savaştan habersiz olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenledi askeri harekatın 5'inci gününde Ukraynalıların direnişi devam ediyor.

Başkent Kiev'e yaklaşan Rus birliklerle mücadele sürerken, Ukrayna askerleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlarla ilgili Telegram hesaplarında yaptıkları bilgilendirmeler arasında yakalanan Rus askerleri de yer aldı.

Yakalanan ve teslim olan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlayan Bakanlık, Rus bir askerin açıklama yaptığı anları paylaştı.

"TATBİKAT VAR DEDİLER, O YÜZDEN GELDİK"

Yayınlanan görüntülerde bazı askerlerin tatbikat var denildiği için Ukrayna'ya girdiklerini ve savaş olacağını bilmediklerini söylediği görüldü. Bir asker, "Tatbikat var dediler ve o yüzden geldik. Bizi kandırdılar, biz savaşmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Öldürülen ve yaralanan Rus askerlerin fotoğraflarını da yayınlayan Ukraynalı yetkililer, görüntülerin ne zaman çekildiğine dair kesin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'da yakalanan Rus askeri: Tatbikat var dediler diye geldik ViDEO

"BİZE YALAN SÖYLEDİLER"

Kim olduğu ve hangi askeri birlikte Ukrayna'ya geldiği sorulan Rus asker adını ve bölüğünü söyleyerek, "Biz askeri tatbikat sebebiyle geldik fakat bize yalan söylediler ve ben de şimdi buradayım." dedi.

"VURULACAKSINIZ DEYİP BİZİ KULLANDILAR"

Bir başka asker de diğer askerin dediklerini doğrulayarak, "Ben de aynı birlikteyim bize de ilk başta bunun bir tatbikat olduğu söylenmişti. Bunun sonucunda biz zaten cephenin ön saflarındaydık. İnsanlar demoralize olmuşlardı, kimse gitmek istemedi fakat bize 'Siz halkın düşmanı olacaksınız. Bu bir savaş zamanı olduğu için vurulacaksınız.' dediler. Bizi kullanmaya başladılar. En azından bizim birliktekiler savaşmak istemiyor. Eve gitmek istiyoruz, savaşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KANDIRILDIK"

Aynı birlikte şoför olarak çalıştığını söyleyen başka bir asker de, "Bana da tatbikat olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bilmiyorduk, kandırıldık." açıklamasında bulundu.

"KARDEŞİMİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM, SAVAŞTIĞINI BİLMİYORDUM"

Ukrayna'nın tuttuğu Rus askerlerin ailelerine ulaşmayı başaran İngiliz The Guardian gazetesi, kendisini tanıtan Paktishev’in kız kardeşi Yelena Polivtseva'nın, "Kardeşimin yakalandığı görüntüyü gece bana gönderdiler. Tamamen şok oldum. Onun orada savaştığını bilmiyordum." dediğini açıkladı.

RUSYA, ÖLÜ KIYASI YAPTI

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetimi henüz net bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, "Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin sayısı Rusya’nın zayiatından çok daha fazla." açıklamasını yaptı.