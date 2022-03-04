Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlılar Türkiye'ye giriş yaptı

Ukrayna'daki savaştan kaçıp, Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yapan Azerbaycanlı vatandaşlar, "İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 9'uncu gününde de sürüyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar otobüs ile Türkiye’ye giriş yaptı.

"İKİ DEVLET BİR MİLLET, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

56 kişilik bir kafile ile Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Azerbaycanlı vatandaşlar kontrollerinde ardından İstanbul’a yola çıktı.

Bazı vatandaşlar sınır kapısında 'İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diyene' gibi sözlerle mutluluğunu ifade etti.

"BENİM 3 OĞLUM ORADA KALDI"

Ukrayna’nın Harkov kentinden otobüs ile Türkiye gelen Anar Elief, çocuklarının orada kaldığını vurgulayarak, "Orada vaziyet çok kötü. Savaş var. Putin her yeri bombalıyor. Bir mahalleye 10 adet roket atıyor. Benim 3 oğlum orada kaldı." şeklinde konuştu.

"SEBEPSİZ SAVAŞ VAR, KANLAR DÖKÜLÜYOR"

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ceylan Norvuzova, "Orada sebepsiz savaş var kanlar dökülüyor. Ukrayna’da yaşayan herkesi öldürüyorlar, evlerini bombalıyorlar. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda kalıyorlar. Çoğu Azerbaycan aileleri Hakov, Kiev, Odessa şehirlerinde kaldı. Herkes yardım istiyor. Evimiz her şeyimiz geride kaldı. Oğlum, gelinim, kocam ve ben geldik. Orada yaşayan bütün herkes, orada kalmak zorunda herkes tüm dünyadan yardım bekliyor." dedi.