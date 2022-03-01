Ukrayna’daki 2 bin 163 Türk vatandaşı dönüş yolunda

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tren ve otobüslerle yola çıktığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri müdahale 6’ncı gününde de devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte, patlama ve siren sesleri yükseliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgeleri terk ederek güvenli yerlere geçiş yaparken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda kalıyor.

2 BİN 163 VATANDAŞ, OTOBÜSLERLE YOLA ÇIKTI

Bölgedeki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması için, Dışişleri Bakanlığı tüm imkanları seferber etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 163 vatandaşın daha tren ve otobüsler ile yola çıktığını açıkladı.

“GÜVENLİ TAHLİYE İÇİN PLANLAMAKARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 vatandaşımız daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor.”