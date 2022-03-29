Ukrayna'daki bombardıman, devlet binasını deldi

Rusya'nın bu sabah düzenlediği saldırıda büyük bir yıkımla karşılaşan Mykolayiv kentinin devlet binası, ortasında delik açılacak şekilde yıkıldı.

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın sürüklendiği savaş devam ediyor.

Rus saldırıları nedeniyle birçok yapısı zarar gören Ukrayna'da bu kez devlet binası yıkıldı.

Mykolayiv kentinde bulunan devlet binası, bombardıman etkisiyle ortası delinecek şekilde yıkıldı.

"İNSANLAR MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDI"

Bölgesel devlet idaresi başkanı Vitaliy Kim, Mykolayiv Bölgesel Devlet İdaresi binası olduğunu açıkladı. Vitaliy Kim açıklamasında "İnsanlar mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. 50 ila 100 kişinin kurtulduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda sekiz sivil ve üç askeri arıyoruz." dedi.