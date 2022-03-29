Petrol
104.23
-4.80%
Euro
16.24
-0.25%
Dolar
14.62
-1.35%
Altın
898.17
-1.93%
Borsa
2204
1.44%
Bitcoin
699.497
-0.63%
BTXN Coin
39.18
-0.02%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Ukrayna'daki bombardıman, devlet binasını deldi

    Rusya'nın bu sabah düzenlediği saldırıda büyük bir yıkımla karşılaşan Mykolayiv kentinin devlet binası, ortasında delik açılacak şekilde yıkıldı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'daki bombardıman, devlet binasını deldi

    Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'nın sürüklendiği savaş devam ediyor.

    Rus saldırıları nedeniyle birçok yapısı zarar gören Ukrayna'da bu kez devlet binası yıkıldı.

    Mykolayiv kentinde bulunan devlet binası, bombardıman etkisiyle ortası delinecek şekilde yıkıldı.

    "İNSANLAR MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDI"

    Bölgesel devlet idaresi başkanı Vitaliy Kim, Mykolayiv Bölgesel Devlet İdaresi binası olduğunu açıkladı. Vitaliy Kim açıklamasında "İnsanlar mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. 50 ila 100 kişinin kurtulduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda sekiz sivil ve üç askeri arıyoruz." dedi.

    Ukrayna daki bombardıman, devlet binasını deldi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Kahramanmaraş'ta bir bekçi, tüfekli kişiyi etkisiz hale getirdi
    İç Haber

    Kahramanmaraş'ta bir bekçi, tüfekli kişiyi etkisiz hale getirdi

    İlk olanın unutulmaz hatırası: İlk Aşk
    Kitap

    İlk olanın unutulmaz hatırası: İlk Aşk

    Görüş Bildir