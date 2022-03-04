Ukrayna’daki insan hakları ihlali soruşturulacak

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta 9’uncu güne girildi…

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği askeri müdahale için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, yeni adıma hazırlanıyor.

KOMİSYON KURULUYOR

Buna göre BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

SON VERİLER

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen son verileri paylaştı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

4 MİLYON KADAR SİVİLİN ÜLKEDEN KAÇABİLİR

Polonya'ya 649 bin 903, Macaristan'a 144 bin 738, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 90 bin 329, Romanya'ya 57 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 384 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 110 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.