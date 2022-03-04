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    Ukrayna’daki insan hakları ihlali soruşturulacak

    BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.
    • AA
    • 04.03.2022 - 14:03
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    Ukrayna’daki insan hakları ihlali soruşturulacak

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta 9’uncu güne girildi…

    Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği askeri müdahale için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, yeni adıma hazırlanıyor.

    KOMİSYON KURULUYOR

    Buna göre BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

    SON VERİLER

    Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen son verileri paylaştı.

    Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

    Ukrayna’daki insan hakları ihlali soruşturulacak #1

    4 MİLYON KADAR SİVİLİN ÜLKEDEN KAÇABİLİR

    Polonya'ya 649 bin 903, Macaristan'a 144 bin 738, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 90 bin 329, Romanya'ya 57 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 384 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 110 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

    BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.


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