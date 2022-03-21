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Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı

Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı

Ukrayna’nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.