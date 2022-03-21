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    Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı

    Ukrayna’nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 10:32
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    Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı

    Ukrayna'nın topraklarında Rusya'ya karşı direnişi devam ediyor.

    26. gününe giren savaşta Rus ordusu kritik ve stratejik noktaları ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor.

    Bu noktalardan biri de nükleer tesisler.

    Rusya'nın nükleer santrallere müdahalesi ise ikinci bir Çernobil vakasını doğurabileceği düşüncesiyle tedirginliğe yol açıyor.

    Nükleer tesis sızıntısı kaygısı yaşanırken ülkedeki bir kimyasal tesiste sızıntı yaşandı.

    Ukrayna’nın Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

    AMONYAK SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

    Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30’da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

    Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

    Ukrayna daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı #1


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