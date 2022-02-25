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- Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu
Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu
Yapılan bombardıman nedeniyle çok sayıda yapıda yıkım meydana gelirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı kurtulduğu açıklandı.
- DHA
- 25.02.2022 - 09:03
Rusya'nın başlattığı askeri harekat, birçok kente yayıldı.
Ukrayna'nın farklı şehirlerinden savaşa ait fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
Sivillerin olduğu bölgelere atılan bombalar nedeniyle çok sayıda bölgede hasar meydana geldi.
YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ
Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.
Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.