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Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu

Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu

Yapılan bombardıman nedeniyle çok sayıda yapıda yıkım meydana gelirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı kurtulduğu açıklandı.