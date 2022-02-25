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    Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu

    Yapılan bombardıman nedeniyle çok sayıda yapıda yıkım meydana gelirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı kurtulduğu açıklandı.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 09:03
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    Ukrayna'daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu

    Rusya'nın başlattığı askeri harekat, birçok kente yayıldı.

    Ukrayna'nın farklı şehirlerinden savaşa ait fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

    Sivillerin olduğu bölgelere atılan bombalar nedeniyle çok sayıda bölgede hasar meydana geldi.

    YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

    Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.

    Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

    Ukrayna daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu #1

    Ukrayna daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu #2

    Ukrayna daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu #3

    Ukrayna daki Luhansk bölgesinde bombardıman, yıkıma neden oldu #4


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