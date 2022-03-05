Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk eden Azerbaycanlı vatandaşlar, "Ukrayna paramızın burada Türk lirasına çevrilmesinde bize yardımcı olundu. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri terk eden Azerbaycan vatandaşları, otobüslerle ve kendi araçlarıyla Türkiye'ye gelme mücadelesi veriyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ederken Azerbaycan vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda sınır kapılarını kullanıyor.

3 AZERBAYCANLI TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan kendi araçlarıyla giriş yapan 3 Azerbaycanlı, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Ali Rıza Mehmedov, Türkiye'nin kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını söyledi.

Ukrayna'dan dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

"BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ"

Kiev'den uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından güvenli alana geçmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Mehmedov, "Sınırları geçerek Türkiye'ye ulaştık. Ukrayna paramızın burada Türk lirasına çevrilmesinde bize yardımcı olundu. Herkesten Allah razı olsun. Bir millet iki devletiz." dedi.

"ÖZ VATANIMIZ OLSAYDI KALIP SAVAŞIRDIK"

Mehmedov, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler yaşandığını belirterek "Bombalar patlıyor. Orası bizim öz vatanımız olmadığı için Azerbaycan'a dönüyoruz. Öz vatanımız olsaydı kalıp savaşırdık. Umarım bir an önce savaş biter." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİZ ÇOK YARDIMCI OLDU"

Raziye Mehmedeminov ise savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiklerini dile getirdi.

Zorlu bir yolculuğun ardından kardeş ülke Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadığını aktaran Mehmedeminov, "Türkiye bize çok yardımcı oldu. Onlardan memnunuz, sağ olsunlar." dedi.

Rafil Guluyev de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti. İşlemlerini tamamlayan Azerbaycanlılar, ülkelerine gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.