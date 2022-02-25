Ukrayna'daki Türk öğrenci: Marketler yağmalandı

Sakaryalı öğrenci, savaş bölgesinde mahsur kaldı. O anları anlatan Türk, 'Marketler neredeyse yağmalandı, herkes stok yapmanın derdinde' dedi.

Rus güçleri, Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi.

Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsurları vuruldu.

Başlatılan savaş sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı.

"BOMBA SESLERİ GELİYOR"

Ukrayna’da Yazılım Mühendisliği okuyan ve Harkov kentinde kalan Sakaryalı Ömer Şentürk ise yaşadığı korku dolu anları anlattı, Şentürk, “Ben buraya öğrenci olarak geldim ve benim gibi birçok öğrenci arkadaşımda var burada İstanbul’dan, Sakarya’dan, Türkiye’nin her bir yerinden gelen öğrenciler var. Bu sabah saat 5 buçuk 6 sıralarında Rusya’nın işgal duyumlarını aldık. Bölgede itfaiye ve ambulanslar geziyor ama olduğumuz yerde pek bir tahribat yok. Şu an bomba sesleri geliyor. Biraz daha şehir merkezinde, girişlerde böyle sıkıntılar olabilmekte.





"BANKAMATİK BOZULDU, PARA ÇEKİMLERİ DURDU"

Şu an Ukrayna ordusu Rus ordularıyla çarpışıyor. Türkiye’den yardım bekliyoruz. Dışişleri Bakanımız da bize açıklama yaptı, 'Şu an evlerinizde kalın hiçbir yere gitmeyin' dendi. Ama nakit paramız olmadığı için bankamatiklere geldik, fakat az önce yandaşlar konuşurken bankamatiğin arıza yaptığı duyuldu ve para çekimleri durdu. İnsanlar ise bankamatik önünde duruyor. Biz de şu anda bekliyoruz, inşallah bir çıkış yolu buluruz

"MARKETLER YAĞMALANMAK ÜZERE"

Marketler neredeyse yağmalanmak üzere. Sürekli geliyorlar ve bir şey kalmadı, herkes stok yapmanın derdinde ve sabah saatlerinde Ukraynalı vatandaşlar hemen buraları terk etti. Yoğun bir trafik vardı ve herkes benzinliklerden depolarını doldurup Harkov şehrini terk ettiler.





"ZELENSKİ'YE ALLAH'TAN SABIR DİLİYORUZ"

Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı Rusya’nın da acımaya niyeti yok. Zaten sürekli Zelenski’yi de tehdit etmekte, 'Artık kaybettin burayı bize teslim et, anlaşmaları imzala' gibi zorlama söz konusu. Umarım her şey olacağına varır burada Türk arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Birçok şehir bombardıman altında, bazı hava alanları ve limanların bombalandığı söz konusu, umarım Ukrayna bunun altından kalkabilir. Bizde buranın Cumhurbaşkanı Zelenski’ye, Allah'tan sabır diliyoruz. Umarım her şey eskisi gibi güzel olur.” şeklinde konuştu.