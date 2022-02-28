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    Ukrayna'daki Türk vatandaşları için 'telefon' kararı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'daki kriz üzerine bölgedeki Türk vatandaşlarının mobil hat borçlarının ertelendiğini duyurdu.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:33
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    Ukrayna'daki Türk vatandaşları için 'telefon' kararı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı harekete geçmesiyle binlerce Türk vatandaşı tehlike altında...

    Sığınaklara akın ederek tahliyelerini bekleyen Türk vatandaşlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir karar alındı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlara d mobil hat borçlarının ertelendiğini duyurdu.

    TELEFON BORÇLARINDA ERTELEME

    Karara göre, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hat borçları ertelenecek.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna'daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat'tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat itibariyle mobil operatörler, Ukrayna'daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi." denildi.

    KISITLAMALAR DA DURDURULDU

    Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlattığı ve her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirildi.

    Ukrayna daki Türk vatandaşları için telefon kararı #1


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