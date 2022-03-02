Ukrayna'daki Türk vatandaşları, tahliye uçuşu ile İstanbul'a geldi

289 Türk vatandaşı, THY'e ait TK-3271 sefer sayılı tahliye uçağı ile İstanbul’a geldi. Atalay Doğutürk isimli vatandaş, “Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 7’inci gününde de devam ediyor…

Hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferi ile İstanbul'a getiriliyor. 289 Türk vatandaşını taşıyan THY'e ait TK-3271 sefer sayılı tahliye uçağı, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Pasaport kontrolünden geçen yolcular daha sonra bagaj alım alanına geldi. Bu arada otobüs ve trenle Ukrayna'dan Romanya'nın başkenti Bükreş'e getirilen Türk vatandaşları THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 12 tahliye seferi ile İstanbul'a getirilecek.

“DURUM ÇOK KÖTÜ VE DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR”

İlk tahliye seferi ile İstanbul'a gelen Atalay Doğutürk, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

"25 Şubat itibariyle savaşı ilk yaşayan, ilk bombalanan Kiev'deydik. Burası askeri havalimanına yakın olduğu için ilk bombalanan yerlerdeydik. Benim ve ortağımızın evi kullanılmaz hale geldi. Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor.





“60 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA RUS KONVOYU ŞEHRE GİRMEK ÜZERE”

Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi. Gerek özel tren kaldırması, gerek otobüsler, uçakla. Haberlerde gösterilen tam gerçek değil. Çünkü Kiev esas bugün ve yarın büyük kaosa hazırlanıyor. 60 kilometre uzunluğunda Rus konvoyu şehre girmek üzere. Rusya Kiev halkına 'buraya terk edin, biz Kiev'i ciddi şekilde vuracağız' diye söylemde bulunuyorlar. Ukrayna'daki eşime dostuma sabır diliyorum. Ortağım Cesur Umut'un iki kızı ilk gün bombalanan yerde mahsur kaldı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Delirmek üzereyiz. İnşallah bu 2 yeğenimizi de çıkaracağız.”





“ONLARCA OTOBÜS VE SADECE TÜRK KIZILAYI ORADAYDI”

Saldırılardan kurtulan 70 yaşındaki Şeyma Saydaş ise, "Ukrayna'dan trenle bizi aldılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve bakanlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Biz buraya sağ salim geldik." dedi.

Yolculardan Mehmet Akcan ise şunları söyledi:

"Çok gururlandım onlarca otobüs ve sadece Türk Kızılayı oradaydı. Başka ülke yoktu. Bizleri orada yiyecek ve 'hoş geldiniz' diyerek karşıladılar. Oradan otobüse bindik Romanya Bükreş'e geldik. Ukrayna halkına 'geçmiş olsun' diyoruz. Biz buraya geldik ama kalbimiz onlarla. Çünkü tepenizde bombalar patlıyor, evler taranıyor. Bu bir saldırı değil bildiğiniz savaş çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Ekmek su sıkıntısı başladı. Evimizden tren istasyonuna gelmek iki günümüzü aldı, yollarda barikatlar var çok tehlikeli.”

“İLK GÜN BOMBA SESLERİYLE UYANDIK”

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Lütfü Korkut ise, "Orada insanların nasıl ağladığını, korkudan sığınaklarda neler yaşadıklarının hepsine tanık olduk. Yeme içme yok, çocuklar ağlıyor. Sürekli bomba ve füze sesleriyle uyandık. Ülkenin her yerindeki arkadaşlardan haber geliyor. Korku var, insanlar hep evlerini terk etti. İlk gün sabah bomba sesiyle uyandık ve o gün bugündür devam ediyor." dedi.