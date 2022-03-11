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    Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
    • AA
    • 11.03.2022 - 00:04
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 00:07
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    Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15 gün geride kaldı.

    Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

    Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    125 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

    Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

    Ukrayna dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi #1


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