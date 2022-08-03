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    Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nı geçti

    Türkiye'nin arabuluculuğunda oluşturulan Karadeniz'de tahıl koridoru anlaşması kapsamında Odessa'dan çıkan mısır yüklü gemi, İstanbul'daki denetimin ardından Lübnan'a doğru yola çıktı.
    • 03.08.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 16:58
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    Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nı geçti

    Türkiye'nin öncülüğünde dünyayı etkileyen tahıl krizi çözüldü.

    Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl tahliyeleri başladı.

    Bu kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

    Boğaz'ı geçti

    AA'nın haberine göre tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

    Kentin birçok noktasından görüntülenen ve vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

    1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.

    Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'nı geçti VİDEO

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #1

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #2

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #3

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #4

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #5

    Ukrayna dan çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı nı geçti #6


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