Ukrayna’dan dönen Türk öğrenciler hakkında YÖK açıklaması

YÖK, öğrenimlerini yarıda bırakarak Ukrayna’dan dönmek zorunda kalan öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon 14’üncü gününe girdi.

Ukrayna’da üniversite okuyan Türk öğrenciler, okullarını bırakıp geri dönmek zorunda kaldı.

Eğitim hayatları kesintiye uğrayan ve belirsizlik içinde kalan Türk öğrencilere yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklama yaptı.

YÖK AÇIKLAMASI

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna’da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaktadır.





YATAY GEÇİŞLERDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLME İMKANI

Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir.

Bu kapsamda Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/ ”