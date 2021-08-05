Ukrayna'dan gelen 5 helikopter, yangına gece müdahalesi için hazırlanıyor

Ukrayna'dan gelen 5 helikopter, yangına gece müdahalesi için hazırlanıyor

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi. Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

HAVA KARARDIĞINDA DA GÖREV YAPACAKLAR

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

HELİKOPTERLER BİR BAMBİDE 3 TON SU TAŞIYABİLİYOR

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.