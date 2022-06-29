Türkiye'nin çabaları ile gıda krizine yönelik Karadeniz'de oluşturulan güvenli koridor çalışmaları kapsamında ilk kuru yük gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında barış çabaları, patlak veren gıda krizine çözüm arayışlarında da kendini gösterdi.

Türkiye'nin ortaya attığı Karadeniz'de güvenli koridor planı Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki müzakerelerde olgunlaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus heyetler, geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından Mariupol Limanı'nda yaklaşık 4 aydır bekletilen Türk kuru yük gemisi "Azov Concord" isimli Türk gemisi, 21 Haziran'dan Mariupol'den ayrıldı.

8 bin 154 ton demir cevheri Türkiye'ye ulaştı

AA'nın haberine göre Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden gemiye 8 bin 154 ton demir cevheri yüklendi.

Novorossiysk'den 26 Haziran'da demir alan "Azov Concord" isimli gemi, dün Zonguldak Limanı'na yanaştı.

14 personeli bulunan, 18 metre genişliğinde 142 metre uzunluğundaki gemide yüklü demir cevherinin KARDEMİR'e gönderileceği öğrenildi.

"Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler Moskova'da görüşmüş, toplantının ardından "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.

Ukrayna'dan gelen ilk Türk gemisi Zonguldak'ta VİDEO