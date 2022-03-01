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    Ukrayna'dan gelen Türk'ün bayrak hassasiyeti

    Lviv'de savaş bölgesinden Türkiye'ye dönen Muhammet Enes Tok isimli vatandaş, Ukrayna’ya giderken yanında götürdüğü Türk bayrağını kendisini sınır kapında karşılayan görevliye, öperek teslim etti.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 10:30
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    Ukrayna'dan gelen Türk'ün bayrak hassasiyeti

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 6'ıncı gününde de devam ediyor.

    Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Öte yandan ise Türk vatandaşları güvenli bir şekilde bölgeden Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.

    Otobüsler ve kendi araçlarıyla 4 gündür binlerce vatandaş ana yurda giriş yaptı.

    TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK TESLİM ETTİ

    Gelen vatandaşlar arasında bulunan Muhammet Enes Tok isimli bir vatandaş Ukrayna’ya giderken yanında götürdüğü Türk Bayrağı’nın tekrar yanında getirdi.

    Tok, bayrağı Kapıkule Sınır Kapısı’nda kendisini karşılayan heyetten bir görevliye, öperek teslim etti.

    Ukrayna dan gelen Türk ün bayrak hassasiyeti #1

    "ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

    Tok, "Ben görevli arkadaşa öperek bayrağı teslim ediyorum. Zor günler geçirdik. Şu 6 gün içerisinde biz yoldayken o bölgede bombalanan yollar oldu. Rotamızı değiştirmemiz gerekti. Tamamen anlık olarak değiştirdik. Araba bizim bile değildi. Ukraynalı arkadaşlarımız yardımcı oldu. Bütün eşyalarımızı orada bıraktık. Değerli olabilecek eşyalarımı aldım sadece. Millet olarak devlet olarak güçlüyüz biz ama Ukraynalıların gerçekten yardıma ihtiyaçları var." dedi.

    "48 SAAT SÜRDÜ BURAYA ULAŞMAMIZ"

    Ukrayna’dan gelen Ahmet Gök isimli bir öğrenci ise Liviv bölgesinden geldiklerini söyleyerek, "Yaklaşık olarak 48 saat sürdü buraya ulaşmamız. Sabahları biz alarmlarla uyandık. Marketlerde son zamanlarda makarna bile alamayacak hale geldik." diye konuştu.

    Ukrayna dan gelen Türk ün bayrak hassasiyeti #2


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