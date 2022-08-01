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    Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi Lübnan'a gidecek

    Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi Lübnan'a gidecek

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında ilk gemi, mısır yüküyle Odaessa Limanı'ndan Lübnan'a hareket edecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 08:22
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    Türkiye'nin arabulucuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dağıtımı duran tahılların dünyaya güvenli sevkiyatı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

    MSB duyurdu: İlk sevkiyat Lübnan'a

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı.

    Diğer gemiler de hazır

    Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

    Ukrayna dan ilk tahıl gemisi Lübnan a gidecek #1


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