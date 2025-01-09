Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı! Bölgede acil durum ilan edildi

Rusya’nın, Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde acil durum ilan edildiği bildirildi.
BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov’a yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.
Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini aktaran Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.
Rus medyasında yer alan görüntülerde, zarar gören sanayi bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, topraklarına yapılan saldırılarda Ukrayna'ya ait 32 İHA’yı imha ettiklerini bildirmişti.
Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'nın orta kesimindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Zaporijya sanayi kentine düzenlediği Rus hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.
Zaporijya Valisi İvan Fedorov, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Düşmanların Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü" dedi.
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