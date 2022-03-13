Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
578.627
-0.17%
BTXN Coin
38.91
-1.44%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci

    Savaş bölgesinden tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi dolu sözler söyledi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, 18 gündür devam ediyor.

    Ülkedeki siviller ise, ölüm kalım mücadelesi veriyor.

    Türkiye, Ukrayna'daki soydaşları için de yardım elini uzattı.

    Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

    Üç otobüs halinde gelen grubu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu karşıladı. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan Ahıska Türklerine yemek ikram edildi. Grup, ardından otobüslerle Erzincan’a hareket etti.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkü Telli Merali, “Ukrayna’dan geldik, eşim, kardeşlerim ve çocukları kaldı izin vermediler. Türkiye bize yardım etti buraya kadar geldik. Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından Erdoğan’ı eksik etmesin” dedi.

    Bir başka Ahıska Türkü vatandaş da, “Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Trenle ardından da otobüsle Türkiye’ye kadar geldik” dedi.

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #1

    "BÜYÜK TÜRKİYE'MİZ SOYDAŞLARA SAHİP ÇIKTI"

    Erzincan’da yaşadığını belirten ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek Ahıska Türklerini karşılayan, onları Erzincan’a getiren Gülmira Elisa Gilben, “Savaştan kurtulan kardeşlerimizi gümrükte karşıladık. Büyük Türkiye’miz bir kez daha soydaşlara sahip çıktı. Hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor. İnsanlarımızın güvenli yerde olduklarını görmek mutluluk verici” dedi.

    Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkü Rabia Ahmet ise, “Ukrayna’da bombaların altında korkuyorduk. Allah Türkiye’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. İnşallah kalanlar da bombalardan kurtulur” açıklamasında bulundu.

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #2

    "YURTLARINA GELDİLER"

    Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, “Ahıska Türkü soydaşlarımız yurdumuza, kendi yurtlarına geldiler. Biz de şimdi kendilerini karşıladık. Yemek ikram ettikten sonra Erzincan’a gidecekler” dedi.

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #3

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #4

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #5

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #6

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #7

    Ukrayna dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin sevinci #8


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Ali Yerlikaya'dan kar ve trafik uyarısı
    Gündem

    Ali Yerlikaya'dan kar ve trafik uyarısı

    Memura ‘yakala’ dedi, beraat etti
    3. Sayfa

    Memura ‘yakala’ dedi, beraat etti

    Görüş Bildir