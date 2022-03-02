Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Kiev'den Türkiye’ye tahliye edilen 45 kişilik kadın ve çocuklardan oluşan grup, otele yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 7'inci gününde de devam ediyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE'YE TAHLİYE EDİLDİLER

Saldırıların devam etmesi üzerine Ukrayna’nın çeşitli kentlerinde yaşayan Kırım Tatar Türkleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de toplanıp, Türkiye’ye tahliye edildi.

45 KİŞİLİK GRUP, ÇOCUKLARIYLA OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Kadın ve çocuklardan oluşan 45 kişilik grup, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişlerinin ardından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Uygulama Oteli'ne yerleştirildi.

Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda tüm ihtiyaçları karşılanan Kırım Tatar Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ettiklerini söyledi.

Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor ViDEO

EŞLERİ CEPHEDE

Eşlerinin Ukrayna ordusuna katılıp Rusya’ya karşı savaştığını anlatan kadınlar, sadece kadın ve çocukların tahliye edildiğini söyledi.

Babasının cephede kaldığını anlatan bir kız da, kız kardeşi ve annesiyle Türkiye’ye geldiğini ifade etti.