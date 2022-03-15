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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 24 oldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 23:49
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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 24 oldu

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 20

    gün geride kaldı.

    Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

    Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    TAHLİYE EDİLEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 15 BİN 24 OLDU

    Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen kişi sayısının bugün yola çıkan 181 kişiyle beraber 15 bin 24 olduğunu açıkladı.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Lviv, Kiev, Çernihiv, Odessa ve Nikolayev'den 181 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 24 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

    Ukrayna dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 24 oldu #1

    Ukrayna dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 24 oldu #2


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