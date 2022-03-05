Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
561.610
-4.81%
BTXN Coin
37.70
1.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 05.03.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişinde 10'uncu güne girildi...

    Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukrayna halkı tren istasyonlarına akın etmeye devam ediyor.

    Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenli planlamalarla sürüyor.

    Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    11 BİN 24 VATANDAŞ TÜRKİYE'DE

    Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu söyledi.

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti #1

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti #2

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    ABD yönetimi 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurdu
    Dünya

    ABD yönetimi 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurdu

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti
    Gündem

    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti

    Görüş Bildir