Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 12 bin 306 olduğunu duyurdu.

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Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TOPLAM TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERİN SAYISI 12 BİN 306 OLDU

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu söyledi.