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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 12 bin 306 olduğunu duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.03.2022 - 23:15
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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 13'üncü güne girildi...

    Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

    Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    TOPLAM TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERİN SAYISI 12 BİN 306 OLDU

    Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı #1

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı #2

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bini aştı #3


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