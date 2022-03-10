Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 491 olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 14 gün geride kaldı.

Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TOPLAM TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERİN SAYISI 13 BİN 491 OLDU

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.





