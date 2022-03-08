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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 120 olduğunu duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.03.2022 - 20:49
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    Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 13 gün geride kaldı.

    Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etmeye devam ederken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülen planlamalarla yapılıyor.

    Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    TOPLAM TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERİN SAYISI 13 BİN 120 OLDU

    Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den tahliye edilen 699 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 13 bin 120 olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı #1

    Ukrayna dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bini aştı #2


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