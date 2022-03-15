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    Ukrayna’dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuştu

    Ukrayna'ya başlatılan askeri harekat sırasında, Sumy kentinde mahsur kalan Vanlı üniversite öğrencisi Vefa Kiyatmaz, Dışişleri Bakanlığı'nın yardımıyla, yurda dönüş yaptı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 18:03
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    Ukrayna’dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuştu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlayınca Ukrayna'nın Sumy kentinde mahsur kalan Diş Hekimliği birinci sınıf öğrencisi Vanlı Vefa Kiyatmaz, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından Van’ın Özalp ilçesine gelerek ailesine kavuştu.

    Ağabeyi Teyfik ve annesi Hürriyet Kiyatmaz'a sarılarak hasret gideren Kiyatmaz, duygusal anlar yaşadı.

    TAHLİYE OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AİLESİNE KAVUŞTU

    Korku dolu günler geçirdiklerini anlatan Kiyatmaz, yurtta kaldıklarını fakat savaşın başlamasıyla birlikte başka bir arkadaşın yaşadığı binanın sığınağına yerleştiklerini söyledi.

    Marketlerin boşalmasıyla birlikte de erzak arayışına düştüklerini ve uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Kiyatmaz, diğer Türk vatandaşları ile Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu 3 günlük otobüs yolculuğunun ardından yurda ulaştıklarını anlattı.

    Ukrayna’dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuştu #1

    "TAHLİYE EDİLECEKLERİNİ, SAKİN OLMAMIZI SÖYLEDİLER"

    Kardeşine kavuşan Teyfik Kiyatmaz, bu süreçte çok endişelendiklerini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımıza maillerle ulaştım, onlar da bize geri dönüş yaptılar ve en yakın zamanda orada bulunan vatandaşlarımızın tahliye edileceğini, sakin olmamamızı söylediler. Hiçbir zaman onlara olan güvenimizi kaybetmedik. Sürekli görüşüp bilgi alıyorduk. Yardımcı olanlara teşekkür ederim" dedi

    "ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

    Oğluna kavuşan Hürriyet Kiyatmaz ise, "Oğlum kazası belasız geldi. O günden beri yatamıyordum. Oğlumla telefonla görüşüyordum ama çok merak ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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