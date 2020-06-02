Ukrayna'dan 'tatili Türkiye'de yapın' çağrısı

Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye'nin tatil merkezlerinin, koronavirüs bakımından güvenli bir ülke olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında düşüş yaşanırken, dünyanın birçok ülkesinde normalleşme dönemine geçildi.

Normalleşme süreci ile turizm sektöründe de hazırlıklar başladı.

UKRAYNA TATİL İÇİN TÜRKİYE'Yİ ÖNERDİ

Ukrayna'dan ise halkına "Türkiye salgına karşı güvenli bir ülke. Tatil için en iyi seçenek" çağrısı geldi.

Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye’nin tatil merkezlerinin, koronavirüs bakımından güvenli şartlar sunduğunu belirtti.

"UÇUŞLAR 2-3 HAFTA SONRA BAŞLAYABİLİR"

Tsaryuk, Türkiye’yle Ukrayna arasında hava sahasının yeniden açılması konusunda müzakerelerin sürdüğüne değinerek, acentaların henüz kesin tarihli tur satışı yapmadıklarını bu nedenle charter uçuşların zamanının belli olmadığını söyledi.

Charter uçuşlarının hava sahasının açıldığı tarihten iki veya üç hafta sonra başlayabileceğini söyleyen Tsaryuk, mevcut şartlar altında en yüksek ihtimalle charter seferlere Temmuz ayı ortasında başlanılabileceğini bildirdi.

"UKRAYNALILAR AÇISINDAN KAYGI VERİCİ BİR DURUM YOK"

Türkiye’ye seyahat eden Ukraynalı turistlerin yüzde 75’inin tatillerini Antalya, Alanya, Kemer ve Dalaman’da yaptıklarına değinen Tsaryuk, bu bölgelerde virüs konusunda her şeyin kontrol altında olduğunu bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Ukraynalı turistler açısından kaygı verici bir durumun olmadığını belirtti.

Türkiye’nin otellerin yeniden açılması konusundaki standartlar üzerinde ilk çalışan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Volodimir Tsaryuk, oteller konusunda yirmiden fazla kriterin olduğunu ve herhangi bir otelin bu hijyen standartlarından birini ihlal etmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın o otelin ruhsatını iptal edebileceğini söyledi.