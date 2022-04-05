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    Ukraynalı anneden yürek burkan yöntem: Çocuğunun iletişim bilgilerini sırtına yazdı

    Ukraynalı Sasha Makoyiv isimli sanatçı sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide, çocuğunun sırtına ismini ve iletişim bilgilerini yazdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:52
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    Ukraynalı anneden yürek burkan yöntem: Çocuğunun iletişim bilgilerini sırtına yazdı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 41'nci gününde sürüyor.

    Çatışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan da Ukrayna'dan yürek burkan görüntüler geliyor.

    Ukraynalı Sasha Makoyiv isimli sanatçı sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide, çocuğunun sırtına ismini ve iletişim bilgilerini yazdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

    "BUNLARI SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE YAZDIM"

    Ukraynalı sanatçı, Vera isimli çocuğunun fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

    “Bunları savaşın ilk gününde yazdım. O gün, sağır edici patlama sesleriyle titredim.

    Ukraynalı anneden yürek burkan yöntem: Çocuğunun iletişim bilgilerini sırtına yazdı #1

    "ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKIN DİYE YAZDIM"

    Peki çocuğumun arkasına neden bunları yazdım? Eğer bir şey olursa, çocuğumdan ayrı düşersem birileri çocuğuma sahip çıksın diye yazdım”

    Ukraynalı anneden yürek burkan yöntem: Çocuğunun iletişim bilgilerini sırtına yazdı #2


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