Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Batılı ülkelerin başaramadığını Türkiye başardı

Ankara Büyükelçisi Bodnar, Moskova ile görüşmelerde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Bodnar, Zelensky'nin İstanbul önerisinden bahsetti.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması için diplomasi çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda Antalya'da kritik bir zirve düzenlendi.

Zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba katıldı.

Antalya'daki zirveyi değerlendiren Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, görüşmeyi düzenlediği için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: BATI'NIN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDI

Krizin çözümünde Ankara'nın çabalarına işaret eden Bodnar, "Batılı hiçbir ülkenin başaramadığı şeyi Türkiye başardı. Bu görüşmeyi, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz ve söz konusu sürecin sonuçlarını bekliyoruz. Görüşme sürecinde insani koridorun oluşturulması konusunda ısrar ettik; ama Rus tarafı halen onu değerlendiriyor ve henüz resmi cevap vermedi.

İNSANİ KORİDOR

Ukrayna ve Türk tarafı kan dökülmesinin son bulması ve insani koridorun oluşturulması konusunda hemfikir. Ama Rus birliklerinin ülkemizden çekilmesi ve devam ettirdiği saldırgan savaşın son bulması da bizim tercihimizdir. Ukrayna’nın teslim olması veya Rusya’nın ileri sürdüğü ültimatomları kabul etmesi söz konusu değildir. Gerçekleştirilen görüşmenin ilerleyen zamanlarda üst düzeyde yapılacak görüşmenin bir ön şartı olarak olmasını umuyoruz." dedi.

ZELENSKY'NİN İSTANBUL ÖNERİSİ

Antalya'daki zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin müzakereler kapsamında bir araya geleceği konuşuluyor.

Bodnar, olası görüşmeye ilişkin, "Antalya'daki 3'lü görüşme sırasında bu konu gündeme geldi. Özellikle söz konusu görüşmenin Türkiye’nin aracılığı ile organize edilmesini de görüştük. Savaş başladığından beri füzelerin fırlatıldığı veya uçakların kalktığı yerde müzakere yapmak istemediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız o zamanlar olası görüşme yeri olarak da İstanbul'dan bahsediyordu.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Ama yerin pek bir önemi yok, önemli olan burada savaşın son bulması konusunda anlaşmaya varabilmek. Özellikle Ukrayna-Rusya arasında var olan çeşitli sorunların çözümü konusunda barışçıl müzakereye başlamak önemli. Tabii Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiç kimse pazarlık etmeyecek." diye konuştu.

"TAM KAPSAMLI MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

"Birbirine silah çekmektense görüşme yapmak daha iyidir." diyen Bodnar, şunları dile getirdi:

"Maalesef çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldüren Rus füzeleri ve bombaları altında müzakere yapmak zorundayız. Terör faaliyetleri yolu ile Rusya, Ukrayna üzerinde baskı oluşturmak istiyor; ama Ukrayna halkının ve cumhurbaşkanımızın bağımsızlıklarını korumak açısından ne kadar sarsılmaz bir tutum sergilediğini görüyorsunuz.

Eminim ki gösterdiğimiz direniş ile biz Avrupa’da yerimizi hak ettik, böylece tam kapsamlı müzakereye açığız, bunu da yapmamız lazım, herhangi ültimatom söz konusu olamaz.

"DİRENİŞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kendi açımızdan söz konusu görüşme formatına devam etme hazırlığı vardı. Bizim en önemli talebimiz söz konusu görüşmenin sonuç getirici olması, sadece yapılmış olması değil. Rus tarafının bazı konuların ve sorunların çözülmesine hazır olması lazım. Açık konuşmak gerekirse biz ültimatomlara boyun eğmiyoruz, direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Barışçıl şehirleri ve sivil altyapı tesislerini bombalıyorlar, hiçbir şekilde müzakere sürecine bağlı kalmadan.

"RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'DAN BİR AN ÖNCE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bu durumda tüm dünyanın 'Biz teröristleri desteklemiyoruz' cevabını vermesi lazım. Tüm dünyayı Kremlin'de olan terör rejimi ile iş birliği yapmayı bırakmaya davet ediyoruz. Bir taraftan kendimizi savunmaya devam edeceğiz, diğer yandan da müzakere sürecine devam edeceğiz. Bizim isteğimiz Rus ordusunun bir an önce Ukrayna’dan çekilmesidir."